Moisés projeta novas conquistas com o Palmeiras em 2017: 'Queremos muito mais'

No embalo do título do Brasileirão e de prêmios individuais, o volante Moisés já projeta novas conquistas para o Palmeiras no futuro. Em um balanço de fim de ano, o jogador afirmou nesta quinta-feira que o grupo palmeirense sonha com mais títulos na temporada 2017.

"Nosso grupo é fechado, está cada vez mais cascudo e gosta de vencer. Tenho certeza de que estaremos ainda mais fortes no ano que vem. Queremos muito mais. A pré-temporada será feita na Academia de Futebol, o centro de excelência é de primeiro mundo e isso nos ajudará muito", disse, citando o novo trunfo da preparação da equipe alviverde.

Uma das referências da equipe ao longo do Brasileirão, Moisés classifica o ano de 2016 como "inesquecível" em razão das conquistas. Além do título, ele comemorou premiações individuais da ESPN e da própria CBF. Ele entrou na seleção do campeonato, compondo o meio-campo com os colegas Tchê Tchê e Dudu.

"Foi, sem dúvidas, um ano inesquecível para a minha carreira. Apesar da lesão no pé logo no começo, eu me dediquei para estar pronto para o início do Brasileiro, emplaquei uma sequência positiva e acabamos campeões. Além disso, consegui títulos individuais que sempre sonhei. Estou feliz demais", comemorou.

A contusão, sofrida em fevereiro, foi totalmente resolvida nesta semana quando Moisés passou por procedimento para retirar pinos implantados no pé esquerdo. Com a operação, o volante não terá problemas para fazer a pré-temporada normalmente com os demais colegas de time, em janeiro.

"Foi um procedimento simples. Era algo que estava me causando um desconforto. Tenho certeza de que a cicatrização será ótima e que vou começar a temporada seguinte 100%", garantiu.