Moisés aposta em passagem na Europa para ser titular no time

Para muitos torcedores, o meia Moisés é o mais desconhecido entre os sete reforços do Palmeiras para a temporada 2016. O jogador, de 27 anos, assinou contrato até dezembro de 2017 e espera aproveitar a passagem pelo Rijeka, da Croácia, onde chegou a atuar na Liga Europa, para acrescentar em qualidade ao elenco palmeirense e disputar uma concorrida posição entre os meio-campistas da equipe.

"Eu vim para agregar e minhas principais funções são como meia e volante. Onde o professor Marcelo (Oliveira, técnico do Palmeiras) achar que eu posso ajudar, vou estar apto", disse o meia, que vestirá a camisa 28.

A passagem pela Europa faz com que Moisés se sinta um jogador diferente e com mais experiência. "Tive a felicidade de jogar a Liga Europa, uma competição muito difícil. Aprendi mais sobre compactação, dinâmica do jogo e a diferença que faz todos se ajudarem durante a partida", explicou o meia, que também já atuou por América-MG, Sport, Boa e Portuguesa, até se transferir para o Rijeka, em 2014.

Nesta quarta-feira, ele treinou no time reserva e acredita que com o passar do tempo poderá mostrar seu futebol para Marcelo Oliveira e, quem sabe, conseguir achar um lugar na equipe, embora tenha consciência que começa atrás na disputa pela titularidade.

"Vou brigar para entrar entre os 11. Nós que chegamos agora, estamos atrás, já que o elenco foi campeão e é qualificado. Vou brigar entre meia e volante e procurar incomodar. Quando surgir minha oportunidade, espero estar preparado", projetou.

Moisés ainda contou que a conversa para acertar com o Palmeiras foi rápida. "Quando o Mattos me ligou, a primeira pergunta que fez foi: ''Você está preparado para ser campeão?''. Falei que não só estava, como queria. O Palmeiras tem um projeto ambicioso", resumiu.