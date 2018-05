Moisés se torna nova opção para Marcelo Oliveira no Palmeiras

O meia Moisés deve ser a principal novidade do Palmeiras para encarar o Linense, neste sábado, no Allianz Parque. O jogador foi regularizado no BID e inscrito no Campeonato Paulista na quinta-feira e a tendência é que ele, pelo menos, entre no decorrer da partida deste final de semana.

A demora na regularização do jogador aconteceu porque ele chegou do Rijeka, da Croácia, e a janela de transferências para reforços vindos do exterior abriu da primeira rodada do estadual. Situação parecida viveu o atacante Rafael Marques, que tinha vínculo com o Henan Jianye, da China, mas já conseguiu atuar na rodada passada.

Moisés, que pode jogar como meia ou segundo volante, chegou a participar do torneio que o Palmeiras disputou no Uruguai, durante a pré-temporada, e teve boa atuação. Durante os treinamentos, o jogador tem mostrado bastante disposição e já conseguiu arrancar elogios do treinador.

A definição da equipe que enfrenta o Linense acontece no treino desta sexta-feira pela manhã, na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa. O técnico Marcelo Oliveira já avisou que deve poupar alguns titulares, já que na terça-feira a equipe enfrenta o River Plate-URU, em Montevidéu, pela primeira rodada da Copa Libertadores.