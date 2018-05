Moisés sofre fratura e desfalca o Palmeiras por quatro meses

O Palmeiras sofreu uma baixa inesperada para a sequência da temporada. O meia Moisés sofreu uma grave lesão no tornozelo direito durante a partida contra o Linense e em decorrência da contusão, o jogador desfalcará a equipe alviverde por pelo menos quatro meses. Assim, o volante está fora do Campeonato Paulista e não será inscrito para a primeira fase da Copa Libertadores.

O jogador passou por cirurgia nesta segunda-feira e deve deixar o hospital na terça-feira. O volante chegou a aparecer na lista dos 30 inscritos para a disputa da Libertadores,divulgada no site da Conmebol, mas a lesão fez com que o Palmeiras mudasse seu nome para o do volante Rodrigo.

Contratado em janeiro, Moisés participou do torneio amistoso no Uruguai no início do ano e por causa da demora na regularização de seus documentos, só conseguiu estrear na temporada no último sábado, na derrota por 2 a 1 para o Linense.

A lista atualizada e definida do Palmeiras para a disputa da competição continental consta com os seguintes nomes:

Goleiros:

1- Fernando Prass

25 - Vagner

24 - Vinicius Silvestre

Laterais:

2 - Lucas

22 - João Pedro

11 - Zé Roberto

6 - Egídio

16 - Victor Luis

Zagueiros:

4 - Vitor Hugo

3 - Edu Dracena

13 - Roger Carvalho

23 - Thiago Martins

15 - Nathan

Volantes:

5 - Arouca

17 - Jean

18 - Gabriel

26 - Matheus Sales

21 - Thiago Santos

28 - Rodrigo

Meias:

10 - Cleiton Xavier

20 - Allione

27 - Robinho

30 - Régis

Atacantes:

7 - Dudu

8 - Barrios

9 - Cristaldo

12 - Gabriel Jesus

14 - Erik

19 - Rafael Marques

29 - Alecsandro