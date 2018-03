Moisés volta a treinar no Palmeiras e deve ser a novidade para domingo

O meia Moisés voltou a treinar com bola nesta quarta-feira no Palmeiras e deve ser a novidade da equipe para os próximos jogos. Recuperado do tratamento de uma cirurgia no pé esquerdo, o jogador fez o primeiro trabalho do ano com os colegas na Academia de Futebol e fica à disposição para as próximas rodadas do Campeonato Paulista, como no próximo domingo, quando o compromisso será contra o Ituano, fora de casa.

Moisés passou pela cirurgia em dezembro para retirar quatro pinos no pé que haviam sido colocados em uma cirurgia anterior. Após esse procedimento, o meia teve uma programação diferente na pré-temporada e só agora, depois de quase um mês do início dos trabalhos, ele pôde se juntar ao grupo. O novo camisa 10 do elenco participou nesta quarta pela manhã de um trabalho em campo reduzido comandado pelo técnico Eduardo Baptista.

O trabalho não contou com dois jogadores do elenco. O volante Rodrigo, que não está inscrito no Campeonato Paulista, treinou em separado dos demais colegas porque negocia a transferência para outra equipe. Em duas temporadas no Palmeiras, ele fez apenas um jogo. Já o atacante Barrios também fez uma atividade longe dos demais e ficou somente na academia, em trabalhos de musculação.

A equipe volta a treinar na quinta-feira, também pela manhã. Além de Moisés, outra possível novidade no elenco para domingo é o venezuelano Alejandro Guerra. O meia ex-Atlético Nacional teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta semana e como já está preparado fisicamente, tem condições de estrear pelo Palmeiras contra o Ituano, no Novelli Junior.