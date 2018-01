Molecada do São Paulo faz a festa Com Cicinho na Seleção Brasileira e quatro titulares (Mineiro, Júnior, Danilo e Luizão) poupados para o confronto com o River Plate, quarta-feira, pelas semifinais da Copa Libertadores da América, foi a vez da molecada das categorias de base do São Paulo roubar a cena na vitória deste domingo sobre o líder Botafogo, por 1 a 0, no Morumbi. Hernanes e Paulo Mattos foram dois dos quatro garotos que o técnico Paulo Autuori escolheu - André e Arthur ficaram no banco. E eles não decepcionaram. O primeiro foi considerado pelo capitão Rogério Ceni o melhor em campo, ao lado de Fabão. "Fiquei impressionado com ele. Eu nunca tinha visto esse garoto treinar e em dois, três treinos que fizemos ele mostrou um poder de improvisação muito bom. Sabe usar as duas pernas e isso serve para empurrar os jogadores mais acomodados", ressaltou Ceni. O zagueiro Fabão também não poupou elogio aos "meninos de Autuori". "Parece que eles têm 35 anos. Eles estão querendo ficar no grupo. Vão dar dor de cabeça ao Autuori e mostrar que têm condições de seguir na equipe profissional", complementou. Paulo Mattos foi o herói do jogo. Quando a partida caminhava para um empate sem graça, o atacante apareceu sozinho na pequena área e não desperdiçou o cruzamento rasteiro de Souza. Um gol que ficará marcado para sempre na carreira do garoto, de 21 anos. "Mesmo com muitas mudanças, conseguimos manter o rendimento da equipe. E pudemos manter isso com o meu gol", afirmou. "Isso prova que o São Paulo não é um time e sim um elenco. Eu tô aí para qualquer oportunidade e quero marcar mais gols." O jogador tinha apenas uma preocupação: não largar a bola do primeiro gol como profissional. "Essa aqui vai sair de campo comigo. Vou dormir com ela", brincou, depois de mais de 20 minutos dando entrevistas. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Internacional, sábado, novamente no Morumbi. O zagueiro Alex, que cumpriu suspensão no jogo deste domingo, retorna.