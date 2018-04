Moledo e Ygor treinam e devem reforçar Inter no Gaúcho O Internacional iniciou nesta terça-feira a preparação para as quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho com duas novidades. O zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Ygor treinaram normalmente no CT do Parque Gigante e devem reforçar a equipe no jogo deste domingo, em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, contra o Lajeadense.