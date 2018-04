Monaco anuncia contratação do atacante colombiano Falcão García

MÔNACO - Depois de uma novela que vinha se estendendo pelos últimos meses, o Monaco finalmente anunciou oficialmente a contratação de Falcão García, do Atlético de Madrid, nesta sexta-feira. Municiado pelos dólares do bilionário russo Dmitry Rybolovlev, o clube francês acertou com o cobiçado colombiano, que era alvo de clubes como o Chelsea, e é considerado um dos melhores atacantes do mundo na atualidade.

Falcão García assinou contrato por cinco temporadas e será oficialmente apresentado durante a pré-temporada da equipe. Os valores envolvidos na negociação não foram confirmados, mas a imprensa europeia noticiou que o Monaco desembolsou cerca de 45 milhões de euros (R$ 119,8 milhões) para convencer o Atlético de Madrid.

O colombiano é o carro-chefe para a próxima temporada da equipe francesa, que conta com os investimentos de Rybolovlev para incomodar os principais times da Europa. O russo comprou o clube em 2011 e acaba de conseguir o acesso para a divisão de elite da França.

"Nós estamos totalmente maravilhados que Falcão García tenha aceitado nosso desafio de atuar pelo Monaco. Nós estamos orgulhosos de ter assegurado um dos melhores jogadores do mundo e confiantes de que ele ajudará o Monaco a recuperar seu status de campeão", declarou Rybolovlev.

Falcão García tem 27 anos e foi revelado pelo River Plate. Depois de cinco anos no time argentino, foi para o Porto, onde ganhou destaque. No Atlético de Madrid se confirmou como um dos melhores atacantes do mundo, passou a chamar a atenção de grandes clubes, mas acabou optando pelos dólares do Monaco.

Na semana passada, o clube francês anunciou a contratação de dois jogadores vindos do Porto. Rybolovlev desembolsou 70 milhões de euros (R$ 192,8) para levar o meia colombiano James Rodríguez e o volante português João Moutinho. Outro que reforçará a equipe na próxima temporada é o veterano zagueiro Ricardo Carvalho, que deixou o Real Madrid.