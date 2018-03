Monaco bate Bordeaux de virada e assegura vice-liderança do Francês

Em um dos jogos que abriram nesta sexta-feira a 28ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco sofreu um pouco, mas venceu o Bordeaux por 2 a 1, de virada, em casa, e assegurou a vice-liderança da tabela pelo menos até o término desta jornada da competição, que contará com mais oito confrontos neste final de semana.

+ Caen vence Lyon e será o rival do PSG na semifinal da Copa da França

O triunfo levou a equipe monegasca aos 60 pontos, cinco à frente do Olympique de Marselha, terceiro colocado, que no domingo recebe o Lyon em seus domínios. Já o Bordeaux estacionou nos 36 pontos e ocupa a nona posição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No jogo desta sexta, o meia argentino Valentin Vada chegou a abrir o placar para os visitantes com um gol aos 32 minutos do primeiro tempo. No finzinho na etapa inicial, porém, o atacante montenegrino Stevan Jovetic deixou tudo igual para o Monaco em forte finalização após receber passe do senegalês Youssouf Sabaly.

No segundo tempo, o Monaco alcançou o gol da virada aos 24 minutos, quando Djibril Sidibé fez bela jogada individual pelo lado direito da grande área e deu passe preciso para o português Rony Lopes completar para as redes.

Na outra partida disputada nesta sexta-feira pelo Francês, o Nice venceu o Lille pelo mesmo placar de 2 a 1, também atuando em casa, e assumiu a sétima posição, com 39 pontos. Com a derrota, os visitantes ampliaram o seu drama na luta contra o rebaixamento, pois ocupam o 19º e penúltimo lugar, com 27 pontos.

No confronto, o italiano Mario Balotelli abriu o placar para o Nice no início do primeiro tempo, mas o brasileiro Luiz Araujo empatou o jogo no começo da etapa final, na qual Wylan Cyprien acabou fazendo o gol da vitória dos anfitriões aos 35 minutos.

Líder disparado do Francês, com 71 pontos, o Paris Saint-Germain enfrenta o Troyes neste sábado, às 13 horas (de Brasília), fora de casa, no complemento desta 28ª rodada. No mesmo dia, o seu grande astro, Neymar, será submetido a uma cirurgia em Belo Horizonte depois de ter sofrido uma lesão grave no domingo passado, contra o Olympique de Marselha, na jornada anterior da competição.