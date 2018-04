Monaco contrata 2 jogadores do Porto por 70 mi de euros O Monaco acertou nesta sexta-feira a contratação do meia colombiano James Rodríguez e do volante português João Moutinho, por quem pagou 70 milhões de euros ao Porto. Os reforços fazem parte dos investimentos prometidos pelo bilionário russo Dmitry Rybolovlev, que comprou o clube francês em 2011 e acaba de conseguir o acesso para a divisão de elite da França.