Monaco derrota Chelsea por 3 a 1 O Monaco continua a surpreender na Liga dos Campeões da Europa. Depois de eliminar o Real Madrid nas quartas-de-final, o time do Principado deu grande passo para a decisão ao ganhar do Chelsea por 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio Louis II. Os franceses podem perder até por um gol de diferença, no confronto de volta, dia 5, em Londres. O Monaco ficou em vantagem aos 17 minutos, com gol do croata Dado Prso, que aproveitou falha da defesa britânica em cobrança de falta. A resposta veio cinco minutos depois, com o empate, marcado pelo argentino Crespo. A partida ficou equilibrada, mas os anfitriões levaram susto logo aos 7 da etapa final, quando Zikos foi expulso pelo árbitro suíço Urs Meier. Mesmo com um jogador a menos, o Monaco não baixou a guarda e saltou de novo à frente com o espanhol Morientes, aos 32 minutos. O gol que fechou a vitória veio aos 39, com Nonda, em chute da entrada da área. "Fazer dois gols com um a menos é uma proeza", reconheceu o treinador Didier Deschamps, do Monaco. "Isso nos anima ainda mais para a volta", reconheceu o ex-jogador, capitão da França no Mundial de 1998. A segunda parte das semifinais terá nesta quarta-feira o confronto entre Porto e La Coruña, rivais separados por pouco mais de 300 quilômetros de distância. Os portugueses estão embalados por seqüência de títulos - na temporada de 2002-03 ganharam o campeonato nacional e a Copa de Portugal, além da Copa Uefa. Agora, podem repetir a proeza doméstica e ficar com o principal troféu do continente.