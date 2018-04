Monaco diz que acerto com Falcao está por 'detalhes' A transferência de Falcao Garcia do Atlético de Madrid para o Monaco parece cada vez mais próxima de ser concretizada, e dessa vez quem admitiu foi o próprio clube francês. Nesta quinta-feira, o diretor de esportes Vadim Vasilyev afirmou que o acerto com o atacante colombiano está por "detalhes".