Monaco e Fenerbahçe vão duelar em fase preliminar da Liga dos Campões

A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa e determinou que o turco Fenerbahçe e o francês Monaco vão se enfrentar em busca de uma vaga nos playoffs, etapa que antecede a disputa da fase de grupos.

O sorteio desta sexta foi dividido em duas partes. Em um primeiro grupo, chamado de Rota da Liga, foram definidos os cinco confrontos envolvendo o terceiro colocado do Campeonato Francês, o Monaco, e os vice-campeões nacionais dos países com os coeficientes da Uefa entre a sétima e a 15ª posição.

Foi nessa parte do sorteio que ficou definido o confronto entre Monaco e Fenerbahçe. Além disso, foi determinado que o ucraniano Shakhtar Donetsk vai encarar o suíço Young Boys. O belga Anderlecht duelará com o russo Rostov e o holandês Ajax, dono de quatro títulos continentais, medirá forças com o grego PAOK, enquanto o checo Sparta Praga vai enfrentar o romeno Steaua Bucareste.

Os confrontos dessa terceira fase preliminar da Liga dos Campeões estão agendados 26 e 27 de julho, quando serão disputados os jogos de ida, e 2 e 3 de agosto, quando ocorrerão os duelos de volta.

Os cinco times que avançarem vão se juntar a Manchester City, Porto, Villarreal, Borussia Mönchengladbach e Roma para a disputa dos confrontos da Rota da Liga dos playoffs, que determinarão alguns dos participantes da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A outra parte do sorteio desta sexta envolvia os campeões nacionais. O grego Olympiacos será uma das principais atrações dos confrontos da chamada Rota dos Campeões. E o time da Grécia terá pela frente o vencedor do duelo entre Sherff Tiraspol, da Moldávia, e Hapoel Beer-Sheva, de Israel, que será definido na próxima semana, quando vão ser disputados os jogos de volta da segunda fase preliminar.

Confira os confrontos da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões:

Rota da Liga:

Ajax (Holanda) x PAOK (Grécia)

Sparta Praga (República Checa) x Steaua Bucareste (Romênia)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia) x Young Boys (Suíça)

Rostov (Rússia) x Anderlecht (Bélgica)

Fenerbahçe (Turquia) x Monaco (França)

Rota dos campeões:

Rosenborg (Noruega) ou Norrkoping (Suécia) x APOEL (Chipre) ou The New Saints

(País de Gales)

Dínamo Zagreb (Croácia) ou Vardar (Macedônia) x Dinamo Tbilisi (Geórgia) ou

Alashkert (Armênia)

Olympiacos (Grécia) x Sheriff Tiraspol (Moldávia) ou Hapoel Beer-Sheva(Israel)

Astana (Casaquistão) ou Zalgiris Vilnius (Lituânia) x Celtic (Escócia) ou

Lincoln (Gibraltar)

Trencin (Eslováquia) ou Olimpija Ljubljana (Eslovênia) x Legia Varsóvia (Polônia)

ou Zrinjski (Bósnia-Herzegovina)

Viktoria Plzen (República Checa) x Qarabag (Azerbaijão) ou Dudelange (Luxemburgo)

Astra Giurgiu (Romênia) x Copenhagen (Dinamarca) ou Crusaders (Irlanda do Norte)

BATE Borisov (Bielo-Rússia) ou Seinajoki (Finlândia) x Hafnarfjordur (Islândia) ou

Dundalk (Irlanda)

Ludogorets Razgrad (Bulgária) ou Mladost Podgorica (Montenegro) x Estrela Vermelha(Sérvia) ou Valletta (Malta)

Ferencvaros (Hungria) ou Partizani (Albânia) x Salzburg (Áustria) ou Liepaja

(Letônia)