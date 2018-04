Monaco empresta marfinense Traoré um mês após contratá-lo

LIVERPOOL - Brigando por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Everton acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante marfinense Lacina Traoré, que era companheiro de Radamel Falcao Garcia no Monaco, mas que não chegou a fazer nenhuma partida no Campeonato Francês.

Traoré, de apenas 23 anos, estava no Anzhi, da Rússia, até a virada do ano, quando saiu de lá para reforçar o turbinado elenco do Monaco, por cerca de 10 milhões de euros. O jogador, porém, ficou menos de um mês no novo clube antes de ser emprestado para o Everton. Nem a lesão de Falcao, que não joga mais nesta temporada, atrapalhou o negócio, que dependia do visto de trabalho do marfinense na Grã-Bretanha.

No Everton, ele deverá fazer dupla de ataque com o belga Romelu Lukaku, que já marcou nove gols no Campeonato Inglês. A equipe ocupa o sexto lugar na classificação, a apenas um ponto do seu rival caseiro, o Liverpool, o quarto colocado.