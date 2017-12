Monaco faz 10 e Lyon aplica goleada de 7 a 0 na Copa da França

Após oito rodadas com clubes dos mais variados níveis, os times da primeira divisão finalmente entraram na 99.ª edição da Copa da França, um dos maiores e mais antigos torneios do mundo. Mas a discrepância de nível técnico ainda é muito grande nesta nona fase e isso foi visto no placar de alguns jogos deste domingo.

O Monaco, por exemplo, encarou o Saint Jean-Beaulieu, time amador da sétima divisão da França, e aproveitou para golear por impiedosos 10 a 2. Traoré marcou quatro gols, enquanto o brasileiro Fabinho foi às redes duas vezes, ambas de pênalti. O Lyon também teve vida fácil e, fora de casa, fez 7 a 0 no Limoges, da quinta divisão.

Mas nem todo mundo teve vida fácil. Mais cedo, o PSG venceu o Wasquehal, da quarta divisão, por apenas 1 a 0. Já o Saint-Etienne, maior campeão francês, passou só nos pênaltis pelo Raon l''Etape, da quinta divisão.