Monaco ganha e aumenta a vantagem O Monaco derrotou o Estrasburgo por 2 a 0, neste domingo, e ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Francês. Com os dois gols do croata Prso, o time chegou aos 42 pontos, enquanto o Lyon é o segundo colocado com 34, depois de só empatar no sábado.