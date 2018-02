Monaco goleia o Angers por 4 a 0 e assume a vice-liderança do Campeonato Francês

O Monaco ignorou o mando do Angers e obteve um excelente resultado neste sábado. Atual campeão francês, a equipe goleou por 4 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição, após o tranquilo triunfo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Francês.

Neymar decide e Paris Saint-Germain supera o Toulouse no Campeonato Francês

+Tabela do Campeonato Francês

Com o resultado, o Monaco chegou aos 53 pontos e ultrapassou o Olympique de Marselha, agora terceiro com 52. Mas, com 12 pontos de desvantagem para o líder Paris Saint-Germain, o time está distante de conquistar o bicampeonato. O Angers, por sua vez, seguiu com 25, lutando contra o rebaixamento.

E a vitória do Monaco neste sábado foi facilitada pelo próprio adversário. Logo aos 10 minutos, após cruzamento rasteiro, o zagueiro tentou cortar, jogou para trás e o goleiro Ludovic Butelle foi salvar com os pés. A bola, contudo, tomou o efeito contrário e voltou ao seu próprio gol.

A partir daí, o time visitante não teve dificuldades para construir a goleada. O atacante montenegrino Stevan Jovetic, aos 30 minutos do primeiro e aos 21 do segundo tempo, marcou duas vezes e praticamente definiu a vitória. E, por fim, Andrea Raggi completou o massacre.

Com um pouco mais de dificuldades, o Bordeaux superou o Amiens por 3 a 2, em casa, e chegou aos 35 pontos, na sétima colocação. Jules Kounde, Lukas Lerager e François Kamano abriram 3 a 0 para o time mandante. O colombiano Stiven Mendoza, ex-Corinthians, e Gael Kakuta ainda descontaram no fim, mas já era tarde.

Ainda neste sábado, o Nice foi derrotado pelo Dijon por 3 a 2, o Montpellier venceu o Metz por 1 a 0 e Guingamp e Caen ficaram no 0 a 0.