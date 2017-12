Monaco mantém a liderança na França O Monaco, ao vencer o Metz, fora de casa por 2 a 0, neste sábado, garantiu a liderança do Campeonato Francês com sete pontos à frente do segundo colocado, o Auxerre, que ganhou do Rennes, também por 2 a 0. O Lyon, que estava na vice-liderança, foi derrotado pelo Guingamp, décimo-oitavo colocado, por 1 a 0, e caiu para o terceiro lugar. O Paris Saint Germain goleou o Montpellier por 6 a 1 e assumiu o quarto lugar.