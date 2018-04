Mônaco mantém liderança na França A equipe do Mônaco derrotou o Nantes por 2 a 1 nesta quarta-feira e se manteve na liderança do Campeonato Francês de futebol com 16 pontos ganhos. Com a vitória de hoje, a equipe se manteve com um ponto na frente do Lyon, que na terça-feira, na abertura da sétima rodada, bateu o Toulouse por 2 a 0. O Lille - que ocupa a terceira posição, a três pontos do Mônaco - venceu o Sochaux por 2 a 0 e o Bordeaux, que aparece em quarto na classificação, goleou o Bastia por 4 a 1. Veja todos os resultados da 7ª rodada do Campeonato Francês: Terça-feira: Toulouse 0 x 2 Lyon Quarta-feira: Mônaco 2 x 1 Nantes Caen 0 x 0 Estrasburgo Istres FC 0 x 1 Ajaccio Sochaux 0 x 2 Lille Lens 2 x 2 París SG Saint-Etienne 3 x 1 Auxerre Bastia 1 x 4 Bordeaux Metz 1 x 1 Nice Rennes 1 x 0 Marsella