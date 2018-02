Monaco perde e fica mais longe do Lyon A derrota diante do Sochaux, neste domingo, no campo do adversário, por 2 a 1, deixou o Monaco mais distante do líder do Campeonato Francês, o Lyon, que tem 30 pontos. O Monaco é só o 9.º, com 17. Já o Sochaux, cujos gols foram marcados pelo brasileiro Ilan e por Dagano, soma 12, em 16.º. Outro brasileiro, Maicon, fez o gol do Monaco. Os outros jogos deste domingo: Saint-Etienne 2 x 1 Olympique de Marselha, Ajaccio 0 x 1 Rennes, Troyes 1 x 1 Lens e Le Mans 2 x 0 Strasbourg. No sábado, o Lyon goleou o Metz por 4 a 0, no campo adversário, com gols de Juninho, Carew, Wiltord e Malouda.