Monaco recupera liderança na França O Monaco recuperou provisoriamente a liderança da Liga francesa com a vitória deste sábado, por 3 a 1, sobre o Montpellier, em casa. O Marselha, que também aspira ao título, foi derrotado pelo Sochaux, por 3 a 0, e permanece com 62 pontos. O Monaco chegou aos 64 pontos ao lado do Lyon, que encerra a 36ª rodada neste domingo, enfrentando o PSG. Faltarão, então, duas rodadas para o término do campeonato. Fora da luta pelo título, o PSG de Ronaldinho Gaúcho pode ser o ?fiel da balança? na reta final do torneio. Outros jogos deste sábado: Ajaccio 2 x 0 Nice; Auxerre 0 x 0 Lille, Bordeaux 2 x 0 Le Havre, Lens 1 x 0 Troyes, Nantes 0 x 4 Guingamp, Rennes 2 x 3 Estrasburg e Sedan 2 x 2 Bastia.