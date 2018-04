Monaco se reforça com atacante nigeriano A diretoria do Monaco anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Moussa Maazou, por empréstimo, junto ao CSKA Moscou. O clube francês explicou que o jogador nigeriano, de 24 anos, chegada cedido por seis meses, com a possibilidade de ser contratado em definitivo após junho.