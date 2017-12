Monaco vai à final da Liga dos Campeões O Monaco mostrou força e coragem nesta quarta-feira, em Londres, e arrancou a classificação para a final da Liga dos Campeões ao empatar por 2 a 2 com o Chelsea, depois de estar perdendo por 2 a 0. Seu adversário na decisão do dia 26 em Gelsenkirchen (Alemanha) será o Porto, que terça-feira se classificou batendo o La Coruña por 1 a 0 na Espanha. O nome do jogo foi o atacante espanhol Morientes, que fez o segundo gol, participou do primeiro (cabeceou na trave e o lateral argentino Ibarra fez no rebote) e foi sempre muito perigoso. Ele é o artilheiro isolado da competição com nove gols. "É nos grandes jogos que se vê quem é grande jogador. E Morientes é um grande, é o melhor jogador do meu time", disse o técnico Didier Deschamps. Como ele havia prometido na véspera, sua equipe não abdicou do ataque. "Meu time gosta de atacar sempre e temos a felicidade de contar com um atacante do nível de Morientes", afirmou o francês Deschamps. O Chelsea precisava vencer por 2 a 0 para se classificar, já que havia perdido fora de casa por 3 a 1. Aos 44 minutos, tinha construído o placar que precisava graças aos gols de Gronkjaer e Lampard, mas bobeou aos 46 e sofreu o gol de Ibarra. No segundo tempo, o time perdeu boas oportunidades antes de Morientes marcar aos 15 minutos. A partir daí, o Chelsea morreu em campo. Seria preciso fazer mais três gols para conseguir a vaga. O bilionário russo Roman Abramovich, que comprou o Chelsea há um ano e já investiu quase US$ 500 milhões em contratações e no pagamento de dívidas, promete mais reforços de peso para a próxima temporada. Os nomes da vez são o atacante francês Trezeguet e o meia checo Nedved, ambos da Juventus.