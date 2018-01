Monaco vence e encosta nos líderes O Monaco bateu o Lens por 2 a 0, neste sábado, e encostou nos líderes do Campeonato Francês, com 39 pontos. No domingo jogam Lyon (45) x Lille (39). Em quarto lugar está o Auxerre, que hoje venceu o Caen por 2 a 0, seguido do Marseille, ganhador do duelo contra o Metz por 1 a 0. Confira os demais resultados: Sochaux 4 x 0 Bordeaux, Toulouse 2 x 1 Nantes, Bastia 2 x 0 Nice, Saint-Etienne 0 x 0 PSG, Istres 1 x 1 Estrasburgo e Rennes 2 x 0 Ajaccio.