Monaco vence Lyon de virada e 'rouba' 3ª posição do adversário no Francês

Em um jogo de cinco gols, o Monaco, com um jogador a menos em boa parte do confronto, emplacou uma virada espetacular sobre o Lyon neste domingo e, com um gol nos últimos minutos, venceu o adversário por 3 a 2 no estádio Louis II, em Monaco, pela 24.ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado, que é muito bom pelas circunstâncias, também é excelente em termos de pontuação, já que o Monaco "roubou" a terceira posição do próprio Lyon, agora soma 50 pontos e colou no vice-líder Olympique de Marselha, que tem 51. O Lyon caiu para a quarta posição e estacionou nos 48 pontos. O líder disparado é o Paris Saint-Germain, com 62.

A virada pareceu improvável porque o Monaco, atual campeão francês, mesmo jogando em casa, tomou dois gols em 27 minutos no primeiro tempo. O centroavante Mariano Diaz, aos 14 minutos, e o atacante Traore, aos 27, colocaram os visitantes em boa vantagem.

No entanto, liderado por Falcao García, o Monaco conseguiu reagir ainda no primeiro tempo, com um gol de Keita e outro do centroavante colombiano, no rebote do pênalti que ele próprio perdeu. Depois de suar muito para conseguir o empate, os donos da casa tiveram uma baixa importante: Keita recebeu o segundo amarelo e foi expulso no final da primeira etapa.

Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Monaco foi capaz de, bravamente, conter o ataque adversário e ter fôlego para, no final, emplacar uma virada heroica com gol de Rony Lopes, aos 44 minutos. O meia brasileiro naturalizado português recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para fechar o placar em 3 a 2.