Gladbach dá show e encerra invencibilidade do Bayern no Alemão

Acostumado a dar show e atropelar seus adversários no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi obrigado a provar um pouco de seu próprio veneno neste sábado. Depois de perder inúmeras chances na primeira etapa, viu o Borussia Mönchengladbach acordar no segundo tempo e, com um belo futebol, marcar três vezes na sequência para selar a vitória por 3 a 1, em casa.

O resultado pode dar algum ânimo ao Borussia Dortmund na perseguição da liderança. O Bayern continua na ponta, com 40 pontos, mas o rival pode diminuir a diferença para cinco pontos - tem 32 e ainda atua na rodada. Já o Borussia Mönchengladbach comprovou a bela campanha que vem fazendo e chegou aos 26 pontos, na terceira posição.

A derrota deste sábado também encerrou a invencibilidade do Bayern, que vinha de 13 vitórias e um empate neste Alemão. E ela parecia improvável no primeiro tempo, tamanha a superioridade do time bávaro. Javi Martínez, de cabeça, aos nove minutos, e Rafinha, em chute desviado de fora da área, aos 15, quase abriram o placar.

A partir daí, brilhou a estrela do goleiro Sommer. Aos 17, ele defendeu finalização à queima-roupa de Lewandowski. No minuto seguinte, foi a vez de Thomas Müller parar nele. Mas o momento mais impressionante aconteceu aos 24, quando Sommer voou para espalmar chute forte de Javi Martínez. No rebote, Coman acertou a trave.

Parecia que o gol do Bayern era questão de tempo, mas o Mönchengladbach foi quem assumiu o comando do jogo na etapa final. E justamente com a arma do rival: movimentação e toques rápidos. Foi assim que abriu o placar aos oito minutos. Em linda jogada pela esquerda, Wendt tabelou com Fabian Johnson, que cruzou rasteiro. A bola chegou em Raffael, que rolou de volta para Wendt bater cruzado.

O gol desestabilizou o Bayern e deu moral aos mandantes, que chegaram ao segundo aos 20 minutos. Após lançamento longo da esquerda e desvio na entrada da área, Stinol apareceu sozinho para tocar por cima de Neuer. O terceiro saiu na sequência, aos 22, em rápido contra-ataque, que Fabian Johnson aproveitou de frente para o goleiro.

Os bávaros pareciam incrédulos com o que viam e não encontravam qualquer reação. Somente quando Ribéry entrou em campo, após nove meses afastado por lesão, o time mostrou algum ímpeto. E foi justamente o francês que marcou o gol de honra, aos 35, após belíssima triangulação com Müller e Vidal.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas encerradas deste sábado pelo Alemão, destaque para o Hertha Berlin, que segue fazendo boa campanha e chegou à quarta posição com a vitória por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, que é o oitavo. Darida e Brooks marcaram para a equipe da capital, e Chicharito Hernández descontou.

Quem também venceu foi o Mainz, que passou pelo Hamburgo mesmo fora de casa, por 3 a 1, assim como o Augsburg, que bateu o Colônia por 1 a 0 no estádio do adversário. Já o Ingolstadt recebeu o Hoffenheim e não passou de um empate por 1 a 1.