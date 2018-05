Mönchengladbach goleia o Werder Bremen e entra na zona para Liga dos Campeões

O Borussia subiu para 32 pontos, na quarta colocação, ultrapassando Bayer Leverkusen e Schalke 04, que ainda atuam no fim de semana. Na próxima rodada, dia 14, o time de Mönchengladbach duela com o Hamburgo fora de casa. O Werder Bremen, por sua vez, é o 16.º colocado, com 19 pontos, correndo sério risco de rebaixamento, e duela com o Hoffenheim no dia 13.

A goleada do Borussia começou a ser desenhada logo aos 11 minutos, quando Stindl recebeu cruzamento rasteiro da direita e bateu para o gol vazio. Aos 30, Raffael fez boa jogada na esquerda e tocou para Dahoud, que finalizou cruzado. Christensen chegou fechando do outro lado e marcou.

No segundo tempo, o time da casa manteve o ritmo e o mesmo Christensen apareceu para marcar o terceiro aos cinco minutos, de cabeça, após escanteio da esquerda. Só então o Werder ameaçou reagir. Öztunali sofreu pênalti e o veterano peruano Claudio Pizarro bateu com categoria para diminuir.

Mas o dia era mesmo do Borussia, que marcaria o quarto aos 25 minutos, também de pênalti. O brasileiro Raffael cobrou e ampliou. A goleada foi selada aos 43 minutos, com belo chute colocado de fora da área de Nordtveit.

ESPANHOL - Ainda nesta sexta-feira, o Málaga recebeu o Getafe na abertura da 23.ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu com facilidade, por 3 a 0. Juanpi, Atsu e o brasileiro Charles marcaram os gols que levaram a equipe a 30 pontos, na décima colocação. O Getafe vem logo atrás, em 11.º, com 26.