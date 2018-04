Mönchengladbach vence e alcança líderes do Alemão

Depois de escapar do rebaixamento na temporada passada, o Borussia Mönchengladbach vem surpreendendo no início do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, obteve a sua segunda vitória, sobre o Mainz por 2 a 0, e alcançou a provisória quarta colocação da tabela.

Veja também:

Alemão 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

ALEMÃO - Leia mais notícias da competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O time soma sete pontos, mesma pontuação dos líderes Bayer Leverkusen, Hamburgo e Schalke 04, que ainda entrarão em campo nesta quarta rodada. O Mainz, recém-chegado à Primeira Divisão, tem cinco pontos, na sétima colocação.

Jogando em casa, o Mönchengladbach abriu o placar aos 29 minutos de jogo, com gol de Bobadilla. No segundo tempo, Reus anotou o segundo dos anfitriões e fechou o marcador, aos 39 minutos.

Na próxima rodada, o Mönchengladbach vai enfrentar outra equipe que veio da Segunda Divisão, o Nürenberg, no dia 12 de setembro. O Mainz entrará em campo no mesmo dia para encarar o Hertha Berlin.