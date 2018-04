Monsieur Neymárrr

A semana termina e Neymar ainda é assunto, aqui, na Espanha, na França, no Catar – em todo lugar. A transferência do astro brasileiro rodou mundo, pelo barulho e pelo volume de dinheiro. Para satisfazer projeto de grandeza do Paris Saint-Germain e de seus controladores, mais de 1 bilhão de reais circulou para cá e para lá. Quase esvaziou uma caixa-forte do Tio Patinhas. Nunca antes se gastou tanto para a contratação de jogador. O futebol definitivamente endoidou.

Antes de mais nada, e direto como botinada de zagueiro enfezado, deixemos claro que ninguém tem nada a ver com a decisão de Neymar. A carreira é dele, quem manda na própria vida é ele, e portanto deve saber o que lhe convém. Mais adiante será possível avaliar, do ponto de vista técnico e pessoal, se a mudança de ares se revelou adequada. Ou se não passou de tremenda bola fora. No aspecto econômico, nada a discutir: o que receberá nos próximos anos garante o bem-estar de algumas gerações de descendentes. Mesmo se forem perdulários...

Por se tratar de personagem público, profissional de ponta no esporte mais popular do mundo e que atuava em clube gigantesco como o Barcelona, a negociação provocou enorme leque de comentários. Todos nos achamos no direito de dar pitacos a respeito do que ele fez ou deveria fazer ou evitar. Por isso, as opiniões variam dos elogios e incentivo às críticas ferozes, à pecha de traidor e mercenário, para ficar naquelas suaves e publicáveis.

Neymar se deixou seduzir por tudo, incluído aí a grana. Embora tenha dito que esse não era o aspecto maior, não há por que deva envergonhar-se. Desde que os ganhos sejam limpos e que pague os impostos devidos, não há razão para demonizar a moeda. É desejo de qualquer trabalhador ganhar bem, se possível sempre com aumento.

Nesse aspecto, difícil medir quanto vale Neymar. Trata-se de figura especial, na atividade que exerce; portanto, fora dos padrões. Não cabe ser incluído numa tabela que eventualmente estabeleça o valor do “salário”. O mercado da bola faz o preço. O que faz de uma obra de Picasso objeto de desejo caríssimo, ao alcance de raros endinheirados? Obviamente, e acima de tudo, por ser criação de um artista genial. Não há como comparar com um iniciante, o jovem das primeiras tintas.

Ainda assim se pode alegar que as cifras são quase obscenas. De fato, assustam para mim, para você e para a maior parte dos seres viventes neste planeta que nos sustentamos com dinheiro contato para o dia a dia. Mas não passam de alguns poços de petróleo para xeques e príncipes árabes, que nadam em cédulas, se quiserem. (E lá vem, de novo, à memória a imagem do sovina pato criado por Walt Disney...)

Porém, como todo bilionário, o dono do PSG não rasga dinheiro. Tem estratégia para retorno. E Neymar faz parte de sonho de grandeza do grupo que está por trás da transação.

Se o PSG será potente como o Barça ou o Real Madrid, é outra conversa. Os espanhóis carregam DNA vencedor há decênios; o time francês é neófito, um novo-rico nesse universo. Conta com dinheiro, e agora parte em busca de prestígio. Neymar é a jogada de mestre. Tomara seja.

Nesse período de transição diria que faltou a Neymar mais sensibilidade no trato com a torcida do Barça. Ressalto, é direito dele ir para onde quiser, não há o que recriminar. Não custava ter delicadeza mais apurada com os fãs, que talvez se sentissem menos abandonados com gestos de carinho. A mensagem de despedida, por exemplo: bem escrita, mas soou fria na leitura do astro. Teria sido melhor que falasse pouco, de improviso, e com coração.

Que seja feliz e possa curtir a condição de ídolo maior no PSG e não coadjuvante de Messi. Boa sorte a Monsieur Neymárr. E Paris é linda!