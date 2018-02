Monte Azul bate o São Carlos pela Série A-3 do Paulista O Monte Azul conseguiu um excelente resultado ao vencer fora de casa o São Carlos por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no fechamento da 13.ª rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista; Com o resultado, o Monte Azul foi aos 26 pontos, em quarto lugar. O time da casa continua com 19 pontos, em décimo lugar. O gol da vitória foi anotado por Índio, de cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo. Os dois times voltam a campo no final de semana. O São Carlos vai enfrentar o SEV, na manhã de domingo, em Hortolândia. O Monte Azul, em casa, vai receber a líder Ferroviária. Ao final da primeira fase, os oito primeiros colocados vão seguir disputando as quatro vagas de acesso e também o título da temporada. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão.