Monte Azul é campeão do Paulista da B1 O Atlético Monte Azul venceu o Linense nesta sexta-feira à noite, por 2 a 0, em Lins, e garantiu com uma rodada de antecipação o título da Série B1 do Campeonato Paulista, equivalente à quarta divisão. O Monte Azul tem 28 pontos e já não pode ser mais alcançado por Ecus e Ferroviária, que têm 21 pontos e com a vitória do time de Monte Azul Paulista, também garantiram o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. A quarta vaga deve ficar com o Grêmio Barueri, que pode confirmar o acesso neste domingo, caso empate com o lanterna Palestra, em São Bernardo do Campo.