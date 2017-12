Monte Azul e Paulistano vencem Apenas dois jogos foram realizados, neste sábado, pelo Campeonato Paulista. Pela Série B-2 - quinta divisão - o Monte Azul venceu o Guarujá na Baixada Santista por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança, enquanto o Guarujá continua em nono lugar. A rodada será completada neste domingo, às 15 horas, com mais sete jogos. O Primavera, de Indaiatuba, defende a liderança diante do lanterna São Bernardo. Pela Série B-3 - sexta divisão - o União Suzano perdeu em casa para o Paulistano por 3 a 0. Com o resultado, o União continua em último lugar no Grupo 1, enquanto o Paulistano subiu para o décimo lugar. Com dois gols, o atacante Guilherme foi o destaque do time de São Roque. A rodada será completada neste domingo, às 15 horas, com mais 13 jogos.