Monte Azul e XV de Jaú na frente na A3 A rodada de abertura da segunda fase da Série A3 mostrou que, muitas vezes, para ter sucesso basta fazer o simples. Monte Azul e XV de Jaú venceram seus jogos por 1 a 0 (sobre XV de Piracicaba e Rio Claro, respectivamente) e começam liderando com três pontos na classificação, cada um em seu respectivo grupo. Em Monte Azul os dois times priorizaram a marcação no primeiro tempo. Mas o time da casa foi melhor na etapa final, marcou com Rafael Aidar, aos 14 minutos, e garantiu a importante vitória, pois lidera sozinho o Grupo 3. Na segunda rodada, o XV de Piracicaba vai receber o Itararé, na sexta-feira, enquanto o Monte Azul enfrenta o Palmeiras B, no Parque Antártica, em São Paulo (SP). O Palmeiras B, por sinal, conseguiu um bom empate fora de casa com o Itararé por 2 a 2. "O Itararé é um adversário quase imbatível em casa", afirmou Wilson Coimbra, técnico do Palmeiras B. Mesmo assim seu time saiu na frente com Rafinha, contra, aos 13 minutos. Mas aos 17 minutos já saiu o empate, com Reginaldo cobrando pênalti. A virada aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, com Renato, de cabeça. Mas o valente time da capital não desistiu e conseguiu o empate, aos 37 minutos, com Éverton. Pela manhã, no Grupo 4, o XV de Jaú surpreendeu o Rio Claro ao vencer por 1 a 0, com gol de Shizo, aos 11 minutos do segundo tempo. No sábado à noite, em São José dos Campos, o São José perdeu para o Grêmio Barueri por 2 a 0, com gols de Leandro, de cabeça, aos 13, e Pedrão, aos 47 minutos, ambos do segundo tempo. Os vencedores lideram com três pontos. Na segunda rodada, o Barueri receberá, domingo, o Rio Claro, enquanto o XV de Jaú, em casa, vai pegar o São José. Nesta segunda fase, os times se enfrentam entre si dentro de cada grupo, em dois turnos, passando ao quadrangular final os dois primeiros de cada grupo. Estes classificados vão lutar pelo título da temporada e já garantirão o acesso para a Série A2 em 2006. Confira todos os resultados da 1.ª rodada: São José 0 x 2 Grêmio Barueri; Rio Claro 0 x 1 XV de Jaú; Itararé 2 x 2 Palmeiras B; e Monte Azul 1 x 0 XV de Piracicaba. Classificação da segunda fase: Grupo 3: 1.º - Monte Azul, 3 pontos; 2.º - Itararé, 1; 3.º - Palmeiras B, 1; e 4.º - XV de Piracicaba, zero. Grupo 4: 1.º - Grêmio Barueri, 3 (2 gols de saldo); 2.º - XV de Jaú, 3 (1 gol de saldo); 3.º - Rio Claro, zero (saldo de um gol negativo); e 4.º - São José, zero (saldo de dois gols negativos).