Monte Azul enfrenta Guarujá pela B2 Um jogo abre a 18a rodada da Série B2 do Campeonato Paulista, amanhã, às 15 horas. No litoral, o Guarujá (26 pontos) recebe o Monte Azul (35), quarto colocado da competição - o líder é o Primavera (41), seguido de Rio Claro (36) e Santa Ritense (36), que farão suas partidas domingo (05). O Primavera, por exemplo, enfrentará o lanterna São Bernardo (1), no ABC. Pela Série B3, apenas uma partida amanhã, válida pelo Grupo 1: União Suzano (-5) x Paulistano (16).