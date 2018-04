Monte Azul goleia e lidera Paulista B-1 O Monte Azul assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B-1, equivalente à quarta divisão, após uma tarde inspirada em que goleou, em casa, ao Palestra, por 5 a 0. O time de Monte Azul Paulista, agora, soma 20 pontos e sonha em voltar à Série A-3 em 2005. O Palestra é o lanterna desta segunda fase, com cinco pontos negativos. A briga de momento entre os oito clubes é ficar entre os quatro primeiros colocados que vão disputar o título e antecipar o acesso. Três jogos foram disputados neste domingo válidos pela nona rodada da segunda fase. A vice-liderança é dividida por Ecus e Ferroviária que se enfrentaram, neste domingo à tarde, em Suzano. O Ecus levou a melhor: 1 a 0. Pela manhã, o Grêmio Barueri voltou a vencer após duas derrotas consecutivas batendo o Santa Ritense por 3 a 1, jogando em casa. Com o resultado, o time da Grande São Paulo ficou na quarta posição, com 16 pontos, enquanto o Santa Ritense ficou em sétimo lugar, com 10 pontos. Na sexta-feira, o Jalesense bateu o Linense por 1 a 0, na casa do adversário e ficou na quinta colocação, com 11 pontos. Por outro lado, o time de Lins ficou na sexta posição, com 10 pontos. Confira os resultados: Linense 0 x 1 Jalesense, Monte Azul 5 x 0 Palestra, Grêmio Barueri 3 x 1 Santa Ritense e Ecus 1 x 0 Ferroviária. Classificação: 1) Monte Azul 20 pontos; 2) Ecus e Ferroviária 17; 4) Grêmio Barueri 16; 5) Jalesense 11; 6) Linense e Santa Ritense 10; 8) Palestra -5.