Monte Azul tem acesso para Série A-3 O Monte Azul é o primeiro clube da Série B-1 do Campeonato Paulista a conseguir o acesso. Com uma goleada em casa por 4 a 1 sobre o Grêmio Barueri, na tarde deste sábado, pela 11ª rodada da segunda fase, o time de Monte Azul Paulista garantiu - com três rodadas de antecedência - o direito de disputar a Série A-3 em 2005. A vitória em casa confirmou o Monte Azul como líder isolado, agora com 24 pontos, deixando o técnico Vilson Tadei, ex-meia do São Paulo e do Grêmio, satisfeito. "Nosso time cresceu muito nesta fase decisiva e merecemos a vaga", comentou. O Grêmio Barueri ficou na quarta colocação, com 16 pontos. Na outra partida de sábado, o Santa Ritense, jogando em casa, perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária. O resultado manteve o time de Santa Rita do Passa Quatro na sétima posição, com 11 pontos. A Ferroviária, por sua vez, pulou para a vice-liderança, com 21 pontos. Na sexta-feira à noite, o Linense derrotou o ECUS-Suzano por 1 a 0, em Lins e o Jalesense fez 2 a 0 no Palestra, em Jales. Classificação 1) Monte Azul 24 pontos; 2) Ferroviária 21; 3) Ecus 20; 4) Barueri 16; 5) Jalesense 15; 6) Linense 13; 7) Santa Ritense 11; 8) Palestra -2.