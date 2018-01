Monte Azul vence e lidera na Série A3 O Monte Azul venceu o Itararé por 3 a 1, neste sábado à tarde, em casa, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 e, com nove pontos, lidera o Grupo 3 da segunda fase, enquanto o Itararé é o lanterna com apenas um ponto e está praticamente fora da briga pelo acesso à Série A2 de 2006. A vitória foi justa, mas não tão fácil como aparenta o placar. O time da casa abriu dois gols de diferença no primeiro tempo, com Rafael Aidar, de cabeça, aos 30 minutos, e Gilson, aos 42 minutos. O Itararé diminuiu aos 26 minutos, com Fabinho, cobrando pênalti. Mas a esperança de empate acabou no minuto seguinte quando Gilson marcou o terceiro gol do Monte Azul. Na sexta-feira, o XV de Piracicaba venceu o Palmeiras B por 2 a 0, em Piracicaba, chegando aos sete pontos, na vice-liderança. O Palmeiras B tem cinco e o Itararé apenas um ponto. Faltam duas rodadas para o término desta fase.