Montenegro realizará 1.ª partida como nação independente Depois de se separar da Sérvia, a seleção montenegrina de futebol realizará a sua primeira partida como nação independente no próximo dia 24 de março, em amistoso contra a Hungria. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Uefa. Montenegro havia sido admitido como membro provisório da Uefa no final de outubro do ano passado. A expectativa é de que a seleção utilize um uniforme vermelho com detalhes dourados, que são as cores da bandeira do país - eles ainda precisam encontrar um técnico. Em 2006, Sérvia e Montenegro disputaram juntos a Copa do Mundo da Alemanha. Apontada como uma das candidatas para chegar no mata-mata, a seleção perdeu as três partidas disputadas no Grupo C para Argentina, Costa do Marfim e Holanda.