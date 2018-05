Monterrey é o campeão mexicano de futebol

O Monterrey conquistou neste domingo, 13, o título de campeão mexicano de futebol, ao derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 com gols de Aldo de Nigris e Humberto Suazo.

O Cruz Azul era obrigado a vencer a partida por ao menos 1 gol de diferença para forçar a prorrogação, já que perdeu por 4 a 3 o primeiro jogo da final, realizado na última quinta-feira no estádio do Monterrey. De Nigris abriu o marcador com um gol de cabeça e Suazo ampliou com um chute na saída do goleiro. Para o Cruz Azul, o mexicano Alejandro Castro descontou.

A conquista do Apertura foi o terceiro título nacional do Monterrey. O primeiro foi em 1986, o segundo foi o Apertura 2005, sob o comando do argentino Daniel Passarella. Esta foi a terceira final que o Cruz Azul perdeu nos últimos dois anos.