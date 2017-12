Montillo deve receber das mãos de Maurício a camisa 7 do Botafogo em apresentação

O elenco do Botafogo se reapresenta na próxima quarta-feira, quando iniciará a preparação para a temporada 2017, mas todas as atenções estarão voltadas para a sua principal contratação. Nesta segunda, a diretoria confirmou que o meia Montillo será apresentado e revelou os detalhes do evento.

A apresentação de Montillo foi agendada para as 12 horas da próxima quarta, no salão de General Severiano. Lá, o meia argentino concederá entrevista coletiva a jornalistas, em atividades que poderá ser acompanhar por sócios-torcedores que participaram de uma promoção.

Na sequência, então, Montillo vai para a escadaria do Palacete Histórico, onde saudará os torcedores botafoguenses presentes ao local. Este não será exatamente o primeiro contato do meia com os torcedores, pois ele foi recepcionado por um grupo em um aeroporto quando da sua chegada ao Rio.

Além de dirigentes, a solenidade de apresentação de Montillo também contará com a presença do ex-jogador Maurício, herói da conquista do título do Campeonato Carioca de 1989. Naquela oportunidade, ele vestia a camisa de número 7, o mesmo que o meia argentino usará no Botafogo. O número também foi eternizado por nomes como Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha. Agora, Maurício vai "repassar" a honra a Montillo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia estava no Shandong Luneng, da China. Montillo já atuou no futebol brasileiro por Cruzeiro e Santos e chega como principal aposta do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores. Ele assinou contrato até o final de 2017.