Montillo e Giva voltam aos treinamentos com bola no Santos

SANTOS - O meia Montillo foi a grande novidade do Santos na reapresentação desta segunda-feira, um dia depois do empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Vila Belmiro, que sacramentou o vice-campeonato paulista à equipe. Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o argentino voltou a treinar no campo e até fez uma atividade com bola.

Montillo, no entanto, segue trabalhando separado do grupo e seu retorno diante do Joinville, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil, ainda é incerto. Nesta segunda, ele fez apenas um trabalho de transição e dependeria da volta às atividades normais para estar em campo.

Mesmo em uma temporada abaixo das expectativas, após ser contratado no início de 2013 junto ao Cruzeiro, Montillo fez muita falta ao Santos na duas partidas da decisão do Paulista. O último jogo do argentino foi na semifinal diante do Mogi Mirim, no último dia 4, quando deixou o gramado sentindo a lesão.

Outra boa notícia para Muricy Ramalho foi o atacante Giva. O jovem de 20 anos se recupera de uma inflamação no púbis que o afasta dos gramados desde o fim de abril e correu em volta do gramado nesta segunda. Mas ele ainda não voltou aos treinos com bola e, até pelo período de afastamento, não tem previsão de retorno à equipe.