Montillo evita fazer previsões para o clássico mineiro

"O jogo contra o Atlético será muito equilibrado, já que os dois times venceram até agora todos os seus jogos no Campeonato Mineiro. É difícil fazer previsões em clássicos, mas nossa expectativa é muito boa para o jogo e espero que desta vez a sorte esteja do nosso lado", disse Montillo, às vésperas de disputar seu segundo clássico.

No primeiro, o Cruzeiro foi derrotado por 4 a 3, no Brasileirão 2010. "Infelizmente não estávamos num bom dia naquela oportunidade, mas já passou e agora já estamos em 2011. Nossa equipe está evoluindo a cada jogo e isso é importante, pois estamos nos aproximando cada vez mais da estreia na Copa Libertadores", comentou.

Já o lateral-direito Pablo, que também esteve no revés do ano passado, não esconde a previsão otimista para o clássico. "Vai ser meu primeiro clássico como titular. Já tive o gostinho no ano passado, quando atuei na segunda parte, mas, infelizmente, saímos com a derrota. Este será o meu primeiro clássico como titular, espero que seja o primeiro de muitos, e espero que seja também a minha primeira vitória nos clássicos", afirmou.

Pablo quer aproveitar a importante partida para ganhar a confiança do técnico Cuca. "Aqui é Cruzeiro, é time grande, então a cobrança vai existir sempre. Temos que procurar trabalhar muito, treinar bastante, para chegar nos jogos e fazer bem. Contra o Villa Nova eu tive um pouco de dificuldades, pelo tamanho do campo, mas acredito que para o jogo contra o Atlético vai ser diferente".