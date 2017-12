Montillo festeja estreia no Botafogo com vitória e primeiro gol

A expectativa que a torcida do Botafogo deposita sobre os ombros de Montillo foram correspondias na estreia do argentino com a camisa do clube alvinegro. Na sua primeira partida pelo clube, o meia teve grande atuação na vitória por 4 a 0 sobre o Rio Branco, do Espírito Santo, em amistoso disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

"Sempre bom ganhar, né?! Mesmo sendo um amistoso. Foi nosso primeiro jogo da temporada, então acho que nos saímos bem. Deu pra fazer um gol. Estou feliz", afirmou o argentino, ao fim da partida.

Ele, porém, lembrou que o duelo foi apenas amistoso e que a temporada começa para valer já na quarta-feira, contra o Madureira, na estreia pelo Campeonato Carioca. "É uma história completamente diferente. É um torneio valendo. Temos a Libertadores pela frente também. No começo é fundamental vencer, pois dá moral. Então temos que entrar em campo e deixar o nosso melhor", lembrou.