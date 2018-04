Montillo será a atração em amistoso do Santos no Pacaembu

SANTOS - Primeiro dos quatro grandes de São Paulo a entrar em campo em 2013, o Santos exibirá sua nova equipe aos seus torcedores nesta quarta-feira, em um amistoso contra o Grêmio Barueri, às 20h30, no Pacaembu. A maior atração da partida será Montillo, principal contratação feita pelo clube para a temporada que começará oficialmente no fim de semana.

Além do argentino, também estarão em campo hoje o zagueiro Neto, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Renê Júnior e o meia Cícero.

Uma pequena amostra do que a torcida poderá ver hoje à noite foi dada ontem, no CT Rei Pelé, durante um treino em campo reduzido. A atividade durou menos de uma hora, mas foi o bastante para que Neymar e Montillo trocassem passes em velocidade, tabelassem e criassem várias chances de gol para André. Na vitória dos titulares por 3 a 0, o centroavante marcou dois - o outro foi de Neymar, com passe de Montillo.

"Jogadores que jogam bem se procuram", disse Muricy Ramalho, referindo-se ao bom entendimento entre Neymar e o meia argentino no treino de ontem.

O técnico, no entanto, não quis se mostrar muito empolgado, pois sabe que Montillo precisa de tempo para entrar em forma. No treino de segunda-feira, ele teve dificuldade até para dominar a bola. Ontem o argentino se mostrou bem mais à vontade, mas ainda falta muito para ele jogar tudo o que sabe, segundo o treinador. "Claro que o Montillo está longe da forma física ideal e é normal que ele sinta um pouco neste começo", explicou Muricy. "Percebemos isso e não temos ideia de quanto tempo ele vai suportar em campo. Mas, com relação à qualidade dele, a gente não tem dúvida."

O amistoso de hoje será a última etapa da preparação santista para a estreia no Campeonato Paulista, contra o São Bernardo, sábado, às 19h30, em São Bernardo do Campo. Alguns dos jogadores que vão participar do amistoso podem ficar fora da primeira rodada do Estadual. Como o tempo de preparação foi curto, Muricy vai escalar na primeira rodada do Paulistão os jogadores que menos se desgastarem contra o Barueri. Por outro lado, o veterano Marcos Assunção, que não jogará hoje à noite, deverá iniciar sua segunda passagem pelo Santos no sábado.

Com a entrada de cinco novos jogadores, o time santista mudará a sua maneira de jogar, mas, ao contrário do que cogitou inicialmente, Muricy não vai adotar o esquema 4-3-3, nem mesmo o 4-2-3-1. A formação tática da equipe continuará com duas linhas de quatro jogadores e Neymar e André mais avançados.

"Como Cícero e Montillo chegam seguidamente à frente, em muitos momentos vamos atacar com três, quatro ou até mais jogadores. Esse time é mais ofensivo, mas perde um pouco na marcação", disse o técnico, comparando a nova equipe à de 2012.

Outra diferença é que Neymar, que costuma atuar mais pelos lados do campo, especialmente pela esquerda, treinou no meio, perto de Montillo. Guilherme Santos, que gosta de atacar bastante, foi inúmeras vezes à linha de fundo - um dos gols de André no treino de ontem saiu depois de um cruzamento dele.

No momento, o que o treinador tem certeza é de que a qualidade do elenco melhorou consideravelmente. Ele diz que as contratações não foram feitas apenas para "socorrer" Neymar, que no ano passado muitas vezes carregou o time nas costas, e nem para suprir sua ausência quando ele estiver com a seleção brasileira. "Esse elenco é para disputar bem todas as competições. Não é só um time. Elenco faz diferença em um calendário tão longo quanto o nosso."