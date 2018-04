Montillo será reavaliado, mas não deve atuar na decisão

SANTOS - Montillo vai passar por reavaliação médica nesta terça-feira à tarde na reapresentação do elenco do Santos no CT Rei Pelé, mas tem poucas chances de ser liberado para enfrentar o Corinthians, domingo à tarde, na Vila Belmiro, no clássico que vai decidir o Campeonato Paulista. Nesta terça faz 10 dias que o meia sofreu lesão de grau um no músculo posterior da coxa esquerda, prazo previsto pelos médicos para a recuperação.

Mesmo que Montillo seja liberado pelo departamento médico para iniciar o recondicionamento físico, dificilmente ele terá condições de participar dos treinos com bola da semana, o que torna praticamente impossível a sua escalação. Ele desfalcou o time nos jogos diante do Joinville, em Catarina, pela Copa do Brasil, e do Corinthians, domingo, no Pacaembu.

Embora tenha lamentado a ausência de Montillo, seu único jogador que sabe fazer a ligação entre a defesa e o ataque, Muricy Ramalho fez questão de destacar a importância que Felipe Anderson teve para que o time subisse de produção no segundo tempo do clássico, depois de ter sido inteiramente dominado na primeira etapa.

O treinador sinalizou que se Montillo não estiver pronto até domingo, Felipe Anderson será o meia e que Marcos Assunção perdeu a vaga no time. Outra mudança certa é saída de Miralles para a volta de André, que entrou no segundo tempo domingo, não fez gol, porém incomodou mais o setor defensivo corintiano.