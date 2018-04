Montillo será titular na estreia, diz Felipe Anderson

"A vaga é dele", garantiu Felipe Anderson, que vinha ocupando o lugar do argentino nas últimas semanas. "Ele vem como titular, vem atuando bem, se machucou, mas ele deve voltar como titular. Só cabe ao Muricy [Ramalho]."

Se a previsão do reserva se confirmar, Montillo voltará a jogar após ficar afastado dos gramados desde o dia 4 de maio. O argentino sofreu uma contusão muscular na coxa direita quando defendia o Santos na semifinal do Paulistão. Por causa da lesão, acabou desfalcando a equipe nas duas partidas da final do Estadual, vencido pelo Corinthians.

Nesta quinta-feira, Montillo treinou normalmente com os reservas e não demonstrou sinais de dores. Assim, tem boas chances de retomar a vaga de titular no fim de semana. Também nesta quinta, ele foi convocado pelo técnico Alejandro Sabella para defender a seleção da Argentina nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2014, contra Colômbia e Equador, respectivamente em 7 e 11 de junho.

De volta ao banco de reservas santista, Felipe Anderson disse ter ficado satisfeito com seu desempenho na ausência do titular. "Eu fico com a consciência tranquila, que fiz meu melhor, e me coloco à disposição do técnico como sempre me coloquei."

Mesmo ciente do retorno ao banco, o meia disse estar motivado para jogar no fim de semana, porque a partida será em Brasília, onde nasceu. "Nasci lá, cresci lá. É um sonho. Ano passado o Santos jogou lá, mas não foi perfeito, porque não conseguimos a vitória. É uma motivação ainda maior. Vai ter família, amigos", projetou Felipe Anderson.