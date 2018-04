Montillo treina e vai estrear pelo Santos nesta quarta no Pacaembu

SANTOS - A aguardada estreia de Montillo no Santos vai acontecer nesta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, em amistoso contra o Grêmio Barueri, às 20h30. A escalação do argentino no primeiro compromisso da equipe no ano foi sinalizada nesta terça-feira, com a sua participação entre os titulares em atividade comandada pelo técnico Muricy Ramalho no CT Rei Pelé.

Na última segunda-feira, quando foi apresentado oficialmente, Montillo preferiu não confirmar se iria entrar em campo nesta quarta ao alegar que teve um mês de férias e praticamente não treinou neste ano. Agora, porém, com a sua presença garantida, o meia será a principal atração do Santos no amistoso no Pacaembu.

Nesta terça, Muricy comandou um coletivo em um campo reduzido, com a intenção de dar unidade ao time. A equipe titular do Santos foi escalada na atividade com: Rafael; Galhardo, Neto, Durval e Guilherme Santos; Arouca, Renê Júnior, Cícero e Montillo; André e Neymar.

Assim, além de Montillo, os recém-contratados Neto, Guilherme Santos, Renê Júnior e Cícero deverão começar jogando diante do Barueri. O meia Pinga treinou entre os reservas e deve compor o banco nesta quarta. O volante Marcos Assunção e o lateral-direito Nei ainda não vão estrear pelo Santos, mas serão apresentados ao torcedor que for ao Pacaembu.