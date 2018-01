Montoya e Alonso: futuro próspero na F-1 O colombiano Juan Pablo Montoya e o espanhol Fernando Alonso são os primeiros colocados na cotação do mercado futuro de pilotos da Fórmula 1. Com o campeonato quase decidido por Michael Schumacher, as atenções agora voltam-se para a formação das equipes para 2004. Montoya continua na mira da McLaren, embora Ron Dennis continue afirmando o contrário. E Alonso, que tem contrato com a Renault, lidera as pretensões da Ferrari para 2005. Leia mais no Jornal da Tarde