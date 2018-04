Monzón treina com bola e deve reforçar Flu na estreia Depois do empate com o Olimpia, o Fluminense contou com uma novidade na reapresentação do elenco nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo Fabian Monzón treinou com bola e aumentou suas chances de participar da estreia do time no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético-PR.