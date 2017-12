Moraci fica irritado com pergunta por peso de Ronaldo Após o jogo desta quinta-feira (vitória do Brasil por 4 a 1 sobre o Japão), o preparador físico da seleção, Moraci Sant?Anna, foi questionado sobre o motivo de ter mantido em sigilo absoluto o peso de Ronaldo até quarta, quando declarou que seria de 90,5 kg. Segundo ele, o peso foi revelado porque agora está ?perto do ideal?. Questionado então se as informações sobre os jogadores somente seriam reveladas se estivessem ?perto do ideal?, ele respondeu: ?Só divulgo quando eu quero, na hora que eu quero e o que eu quiser. Ninguém é obrigado a divulgar nada. Me irrita uma pergunta desta?. Moraci foi então indagado se também teria se irritado com a pergunta do presidente Lula se Ronaldo estava gordo ou não, há duas semanas. Ainda mais irritado, o preparador respondeu: ?Pergunte isso ao Lula. Detesto política. Ronaldo está dentro do planejado e sua tendência é agora subir de produção."